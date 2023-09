Nieuwe low voor Aalberts – CashCow.nl

Het aandeel Aalberts NV (AALB) eindigde op 35,89 euro na een daling van 0,9%.

Investtech: “Het aandeel verbrak hiermee de eerdere top van 2 januari en bereikte een nieuwe laagste jaarkoers. Het aandeel is hiermee zes van de laatste zeven dagen gedaald. De afgelopen week is het aandeel 5,8% gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

