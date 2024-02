Nieuwe jaar start met minder faillissementen

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillisementen is in januari gedaald. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In januari zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 24 minder bedrijven failliet verklaard dan in december 2023. Dat is een daling van 6 procent.

De trend van het aantal faillissementen is echter bijna 2 jaar stijgend. In januari 2024 werden ruim 60 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is een toename van 138 bedrijven.

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Daarna is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 met 109 een laagterecord. Vanaf mei 2022 lag het aantal faillissementen onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in januari 419 bedrijven…