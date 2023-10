Nieuwe investeerders kopen in korte tijd miljarden aan Shiba Inu

Recente bewegingen in de crypto-markt suggereren een hernieuwde interesse in Shiba Inu (SHIB). Volgens on-chain gegevensanalist Nerdbot hebben nieuwe crypto-wallets in slechts twee weken tijd een indrukwekkende 18 miljard SHIB verzameld. Bij de huidige koers is dit een investering van rond de $130.000.

De toename begon zich rond 20 september af te tekenen. Hoewel er een kortstondige pauze was tussen 20 en 24 september, schoot de activiteit op 25 september omhoog met aankopen van meer dan 5 miljard tokens. Deze aankoopgolf hield aan tot het einde van september en de eerste dagen van oktober, waarbij opmerkelijke toevoegingen van 3 miljard tokens werden genoteerd.

Het feit dat er nieuwe wallets worden gecreëerd en gevuld met SHIB kan wijzen op een opwaarts momentum voor de munt. Deze trend, die een groeiend vertrouwen in SHIB suggereert, kan een positief effect…