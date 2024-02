Nieuwe innovatie in simulatortechnologie – Apparata

Quantumwetenschapper Natalia Chepiga van de TU Delft heeft de deuren geopend naar een nieuwe dimensie van mogelijkheden met haar fascinerende werk aan Quantum Simulatoren. Ontdek hier alles over deze nieuwe innovatie.

Betekenis Quantum Computer

De zogenoemde Quantum Computer zijn intelligentie en krachtige computers. Deze kunnen informatie op een nieuwe manier verwerken, waardoor grote doorbraken mogelijk zijn. Een voorbeeld is het kunnen berekenen van het perfecte geneesmiddel op moleculair niveau. Ook kunnen deze computers gebruikt worden voor het oplossen van mobiliteitsproblemen en verklaren van veranderingen in het klimaat.

Het belang van manipulatie

Het vergelijken van een Quantum Simulator zonder besturing met een stuurloze auto is hier passend. Manipulatie in de wereld van quantumtechnologie is van cruciaal belang. Een dergelijke simulator, zonder de mogelijkheid tot manipulatie, zou dan een krachtig maar richtingloos instrument zijn. Zo geeft Chepiga…