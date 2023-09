Nieuwe Hoop voor Crypto-Innovatie te Midden van een Bearmarkt?

De bekende miljardair Tim Draper heeft op 20 september, samen met medeoprichters Alon Goren en David Bleznak, zijn nieuwste crypto venture studio en accelerator gelanceerd. Onder de naam Draper Goren Blockchain (DGB) introduceerden zij een nieuwe incubator die zich specifiek richt op het stimuleren van innovaties in de DeFi-ruimte, web3, crypto en blockchain. Dit alles vindt plaats in een periode waarin de markt een bearish trend vertoont.

Zal dit fonds in staat zijn om de industrie nieuw leven in te blazen?

Versnellen van crypto-innovatie en Web3-groei

Draper Goren Blockchain (DGB) wordt momenteel gepositioneerd als een venture studio en algemene partner met de specifieke missie om de groei van startende bedrijven in de crypto-industrie te versnellen, zoals recentelijk aangekondigd.

De gerenommeerde investeerder Tim Draper heeft aanzienlijke ervaring opgebouwd in het investeren in crypto en blockchain-technologie. Hij is met name bekend vanwege zijn vroege…