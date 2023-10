Als de geruchtenmolen het bij het juiste eind heeft, dan brengt Apple eind volgend jaar de nieuwe generatie AirPods uit. Ook de AirPods Max en AirPods Pro worden vernieuwd, alleen die laatste wat later, mogelijk 2025. Allemaal worden ze voorzien van USB-C aansluitingen.

Bloomberg spreekt anonieme bronnen

Anonieme bronnen van Bloomberg journalist Mark Gurman melden dat de nieuwe generatie AirPods op komst is. In totaal komen er dus drie nieuwe AirPods op de markt. De AirPods Pro worden de duurste en meest geavanceerde variant. Deze komt dus naar verluidt pas in 2025 op de markt. Onder de AirPods Pro komen nog 2 4e generatie AirPods uit. Deze vervangen de AirPods van de 2e generatie en de AirPods 3. De prijzen worden, zoals het er nu naar uitziet, vergelijkbaar met die van de huidige modellen.

De nieuwe AirPods zullen niet enkel van nieuwe ingewanden worden voorzien zoals de eerder genoemde USB-C aansluitingen. Ook het uiterlijk is volgens de bronnen van…