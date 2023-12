Nieuwe films op Prime Video in december 2023

Old man Bezos verkoopt al even geen boeken meer vanuit zijn garage. Amazon is ondertussen een e-commerce gigant van ongekend formaat. Maar daar blijft het niet bij! Zo heeft Amazon zich ondertussen ook in de streaming war gemengd met Prime Video.

Prime is in Nederland vooral bekend van de Rings of Power Lord of the Rings serie, die dient als vlaggenschip van de streamingdienst. Maar Prime heeft meer te bieden dan alleen die ene serie. In dit artikel lees je meer over de streaming content die deze maand te zien is aan films.

300

Zack Snyder heeft een kenmerkende stijl, kunnen we gerust stellen. De regisseur houdt zich voornamelijk bezig met het verfilmen van stripverhalen en weet de unieke stijl van elke strip als geen ander te vertolken naar het grote scherm. Fans van de regisseur waren zelfs zo ontdaan toen deze achter het roer van de Justice League verfilming werd weggehaald dat ze jaren lang campagne hebben gevoerd om Zack’s versie van de film te zien te…