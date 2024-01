Nieuwe ETFs krijgen toch meer kritiek dan verwacht

Eindelijk is het zo ver. Je kunt nu met volle zekerheid zeggen dat de nieuwe ETFs zijn goedgekeurd. De bitcoin koers is uiteraard na de goedkeuring van de Spot Bitcoin ETF direct aan een correctie begonnen. Niet iedereen binnen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is tevreden met de goedkeuring van de Spot Bitcoin ETFs. SEC-commissaris Caroline Crenshaw noemde de goedkeuring zelfs: “ongezond en ahistorisch.”

Pensioen zorgen

“Ik maak me zorgen dat deze producten de markten zullen overspoelen en terecht zullen komen op de pensioenrekeningen van Amerikaanse huishoudens, die zich het minst kunnen veroorloven om hun spaargeld te verliezen aan fraude en manipulatie, die wijdverspreid lijken op de bitcoin markten”, aldus Crenshaw.

Waar ze zich precies zorgen om maakt is niet helemaal duidelijk. Sinds zijn geboorte in januari 2009 is Bitcoin namelijk het best presterende financiële asset op de markt. Geen enkele investering heeft in die periode kunnen tippen aan de…