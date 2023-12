Nieuwe CEO ASML is ervaren techneut uit eigen huis

Christophe Fouquet volgt op de aandeelhoudersvergadering van 24 april 2024 Peter Wennink op die sinds 1999 bij ASML werkt, eerst als CFO met een achtergond in accountancy, en daaropvolgend vanaf 2013 als CEO. Het vertrek van Wennink was al aangekondigd, want zijn termijn loopt af.

Dat geldt ook voor Chief Technology Officer en co-president Martin van den Brink, het technische brein achter de complexe en verfijnde technologie van ASML (ASML). Van den Brink kwam in 1984 als een van de eerste medewerkers naar ASML dat toen onderdeel was Philips, dat bezig was om de chipmachinetechnologie te gaan verzelfstandigen. Eerder dit jaar maakte het Financieele Dagblad een even inzichtelijk als hilarisch portret van Van den Brink en zijn betekenis voor ASML.

Fransman Fouquet heeft net als Van den Brink een technische achtergrond. Van huis is hij natuurkundige en hij kwam 15 jaar geleden bij de Veldhovense chipmachinefabrikant werken. Hij begon bij de DUV-technologie en schoof later op naar de…

