Nieuwe AI tools, Grok en wederom oproepen tot overheidstoezicht

Het kan verkeren, zei Bredero. Zo ook in de tech sector. Een tijd lang was het relatief stil op het gebied van generatieve complexe rekenmodellen, ook wel bekend als “AI.” Dit was vooral in relatie tot de stortvloed aan “AI” nieuws dat volgde op de introductie van chatbot ChatGPT vorig jaar.

De afgelopen week introduceerde de ontwikkelaar van ChatGPT, OpenAI, een nieuwe serie tools waarmee derden hun eigen versies van de chatbot kunnen ontwikkelen. Wederom kwam een commissie van de Amerikaanse senaat om de risico’s van- en mogelijke regelgeving rondom “AI” te bespreken. Tot slot introduceerde Elon Musk de eerste versie van zijn eigen “AI.” In tegenstelling tot eerder voornemen niet genaamd “TruthGPT” maar “Grok.”

OpenAI DevDay

Begin deze maand heeft OpenAI haar eerste DevDay conferentie gehouden. Nu het veld aan AI ontwikkelaars steeds groter wordt, zoekt het bedrijf naar nieuwe manieren om voor te blijven lopen op het peloton. In het kader…