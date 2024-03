Nieuw: standaard elke vrijdag energieweerbericht

Wat is een energieweerbericht en waarom zouden we dat willen weten? Vanaf nu zal je elke vrijdag om 19.55 op RTL4 op de hoogte worden gebracht van de ‘energie verwachtingen’ van de week. Lees hier verder hoe dit ons kan helpen om dichter bij een CO2-neutraal Nederland te komen.

CO2-neutraal in 2050

De Europese regeringsleiders hebben in 2020 afgesproken dat de Europese Unie de komende jaren moet streven naar een reductie van 55% van zijn CO₂-emissies. Deze overgang naar duurzame energie is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Nederland is dan ook hard aan het werken om een energiesysteem op te zetten waarbij nauwelijks nog CO₂ vrij komt. En dit doel moet bereikt worden in 2050.

Het eerstvolgende doel dat voor ogen ligt, is een duurzame energieproductie van ten minste 27% in 2030. Dit betekent dat tegen die tijd bijna een kwart van de Nederlandse energieproductie moet komen uit duurzame bronnen, zoals wind- of zonne-energie. Er is nog een…