Nieuw seizoen Married At First Sight: dít zijn de deelnemers

Het is een ware kijkcijfermagneet: Married At First Sight. In dit programma zien we figuren die echt alle wanhoop nabij zijn. De datingapps zijn compleet uitgespeeld. De duimen nog katjelam van het swipen. Het avondje speeddaten in het lokale buurthuis mocht niet baten. Flesje draaien op de verjaardag van die ene vage kennis ook niet. Dit is het eindstadium: je voor in den eeuwigheid laten verbinden met een wildvreemde. Wie er zo gek zijn? De volgende mensen.

Videoland heeft vandaag de deelnemers bekend gemaakt. “Deze waaghalzen gaan trouwen! Welke matches zullen er gemaakt zijn? Married at First Sight: Match or Mistake is te zien vanaf dinsdag 19 september,” schrijven ze. Op de bijgevoegde foto zie je acht mensen die zich vrijwillig laten uithuwelijken. Maar er zit een addertje onder het gras.

Geen onbekenden van elkaar

Manuela, Jeroen, Jack, Victoria, Olivier, Rosa, Marissa en Sillio zijn de deelnemers van 2023. Het juicekanaal Reality FBI dropt…