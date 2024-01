Nieuw onderzoek: headsets van gamers veroorzaken gehoorschade

Vuurwerk, concerten maar ook bij het gamen staat het geluid vaak een tikje te hard. Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in het BMJ Public Health Journal. Deze meta analyse heeft onderzoeken waar in totaal meer dan 50.000 gamers waren betrokken, naast elkaar gelegd. Grootste boosdoener bleek de nederige headset. Niet dat die buitensporig hoog in de decibels meten, maar langdurige blootstelling aan matig hard geluid kan over langere tijd al gehoorschade met zich meebrengen.

Piekwaarden versus langdurige blootstelling

Zo hard kan een headset toch helemaal niet? Het maximale volume van headsets en oordopjes is in de afgelopen decennia al flink teruggeschroefd. Het verschil zit hem waarschijnlijk in de lange duur van de blootstelling aan het geluid.

Het menselijk oor kan een piekbelasting van 100 dB voor korte tijd tolereren. Denk bijvoorbeeld aan een straaljager die laag over vliegt. Een politiesirene, rond de 120 dB, benadert de pijngrens en is…