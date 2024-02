Nieuw: L&G Future World ESG Emerging Markets Government Bond Local Currency Index Fund

Legal and General Investment Management (LGIM) lanceert het L&G Future World ESG Emerging Markets Government Bond Local Currency Index Fund. Het fonds biedt een sterk verbeterd risicokader voor het integreren van ESG in staatsobligaties binnen indexfondsen. In de komende maanden volgen de lancering van het L&G Future World ESG Developed Markets Government Bond Index Fund, en het L&G Future World ESG Emerging Markets Government Bond Hard Currency (USD) Index Fund.

Naast een reeks factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) bevatten de fondsen ook een nieuwe eigen vierde pijler, namelijk ‘geopolitieke stabiliteit/risico’. Deze pijler kijkt vooruit en is gericht op het identificeren van risico’s van beleggingen in overheidsobligaties.

De Wereldbank stelde vast dat er een diepgewortelde ‘income bias’ bestaat die invloed heeft op de ESG-scores van overheden. Met andere woorden: soevereine ESG-indicatoren zijn sterk gecorreleerd met de welvaart van een…