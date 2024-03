Nieuw in de VS: een abonnement voor zowel printer als inkt voor HP klanten

Tech merk HP komt voor haar klanten in de VS nu met een innovatieve PaaS (Product as a Service) aanbieding. Een abonnement voor zowel de inktcartridges als de printer zelf, volledig aangepast op hoeveel men de printer gebruikt.

Printers in een Product as a Service model

Het abonnementenplan van HP bevat drie verschillende abonnementen. Bij elke vorm hoort een ander model printer. Verder zijn er voor elk abonnement upgrades mogelijk op basis van hoeveel de klant de printer gebruikt. Maar over het algemeen heeft elk abonnement dezelfde basis. Elke abonnee kan rekenen op een printer, een vervangtoestel, automatische levering van nieuwe inktcartridges en een helpdesk die uitgebreide ondersteuning kan bieden. De printers van HP houden bij hoeveel inkt er nog beschikbaar is en plaatst automatisch een bestelling wanneer de cartridges bijna leeg zijn. Hierdoor hoeven klanten er zelf niet meer naar om te kijken. Met deze abonnementen kunnen klanten zowel in kleur als in…