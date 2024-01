Nieuw: Global AI Themes fund

M&G heeft een thematisch AI-fonds gelanceerd. De Britse vermogensbeheerder speelt met het Global AI Themes fund in op de forse groei van de AI-sector en de behoefte en interesse van beleggers.

Jeffrey Lin en Thomas Lee gaan het fonds, waar momenteel £80 miljoen is ingelegd, samen beheren. Het fonds zal belangen nemen in 50 tot 70 bedrijven in drie categorieën: AI-ontwikkelaars – bedrijven die de technologie leveren die nodig is om AI-oplossingen te creëren, AI-aanbieders – bedrijven die AI-oplossingen aanbieden aan klanten en AI-begunstigden – bedrijven die AI gebruiken om hun producten en diensten te verbeteren.

Het fonds streeft naar een totaalrendement dat (exclusief kosten) binnen 5 jaar hoger ligt dan de MSCI ACWI-index.

Fabiana Fedeli, beleggingsstrateeg aandelen, multi-asset en duurzaamheid bij M&G zegt dat AI het in zich heeft om ingrijpende verschuivingen in de bredere economie teweeg te brengen….