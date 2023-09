Nieuw: Climate Global High Yield Bonds

Robeco heeft zijn eerste duurzame highyield-klimaatfonds gelanceerd. De Climate Global High Yield Bonds-strategie is gericht op het actief verlagen van CO2-voetafdrukken via highyieldbeleggingen, afgezet tegen een Paris Aligned Benchmark van Solactive.

De strategie maakt gebruik van de potentiële duurzaamheidsimpact van beleggers, vanuit het perspectief van de obligatiehouder. Dat maakt Robeco’s nieuwe Climate High Yield Bonds-fonds bijzonder geschikt voor de strategische assetallocatie van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en ook particuliere beleggers.

Het fonds bouwt voort op Robeco’s staat van dienst als beheerder van vastrentende beleggingen in highyield- en klimaatgerelateerde strategieën, zoals Climate Credits en Climate Global Bonds. Robeco is de eerste vermogensbeheerder die deze combinatie aanbiedt. Tot nu toe heeft het fonds al EUR 125 miljoen aan startkapitaal opgehaald bij klanten en het verwacht in de komende jaren nog meer kapitaal op te halen.

Steeds…