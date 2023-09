Nieuw: Carbon Solutions fonds van PGIM

Vanaf vandaag is het Carbon Solutions fonds van PGIM beschikbaar voor beleggers.

Het fonds wordt beheerd door Jennison Associates, de actieve aandelenmanager van PGIM, en belegt in bedrijven die groei- en innovatiekansen zien op het gebied van het CO2-neutraal maken van de economie. Dit omvat bedrijven die de wereldwijde CO2-uitstoot verminderen of op een andere manier bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie.

Onderscheidend is dat het fonds veel breder kijkt naar de beleggingskansen die hieruit voortvloeien, vooral door vermeden emissies op te nemen in de analyse. Vermeden emissies, ook wel Scope 4-emissies genoemd, zijn cruciaal voor de ‘decarbonisering’ van de economie, maar worden vaak over het hoofd gezien door beleggers.

De thematische aandelenportefeuille van het fonds heeft een wereldwijde all-cap, multi-sector benadering en belegt in een breed scala aan bedrijven, bij voorkeur waar de decarbonisatie potentie en toekomstige groei worden onderschat. Het…