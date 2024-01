Nieuw: 2 Moat ETF’s – CashCow.nl

Vermogensbeheerder VanEck noteert vandaag twee nieuwe moat-ETF’s op de Duitse Xetra-beurs en de London Stock Exchange: Met de VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF kunnen beleggers beleggen in aandelen van Amerikaanse bedrijven die een zogenaamde economische moat hebben, dat wil zeggen langdurige en stabiele concurrentievoordelen ten opzichte van hun concurrenten. De VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF richt zich met dezelfde aanpak op aandelen van Amerikaanse small-cap en mid-cap bedrijven.

De strategie achter deze fondsen is gebaseerd op het concept van de ‘Economische Moat’, een term die voor het eerst werd bedacht door Warren Buffet, en heeft tot doel te beleggen in bedrijven die zichzelf en hun marktaandelen met een ‘Moat’ (Nederlands: slotgracht) kunnen zich onderscheiden van de concurrentie. Dergelijke moats zijn bijvoorbeeld cost leadership, schaalvoordelen, netwerkeffecten, immateriële activa zoals een grote naamsbekendheid of hoge overstapkosten voor…