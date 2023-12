‘Niet normaal wat ik allemaal meemaak’ – Voetbal International

Hij groeide op in Lent, is nog altijd de jongste doelpuntenmaker van NEC, maar is inmiddels vijftienvoudig Turks international, grote ster bij Fenerbahçe en staat op de radar van de Europese grootmachten: Ferdi Kadioglu (24). Op bezoek bij de ­sensatie aan de Bosporus.

Een dinsdagavond in een koffiebar in de wijk Kadiköy in Istanbul. Het is gezellig druk in dit Aziatische deel van de metropool, waarbij de aandacht in Coffeetopia van de aanwezige studenten wordt getrokken door één persoon. Ze kijken van een afstandje naar hem, om vervolgens allemaal de kans te grijpen om met hem op de foto te gaan. En hem te bedanken voor alles wat hij voor Fenerbahçe, de club van dit deel van Istanbul, betekent. De hoofdpersoon is Ferdi Kadioglu. Hij neemt geduldig voor iedereen de tijd en is de aandacht in het voetbalmaffe Turkije inmiddels wel gewend.