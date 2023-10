Niet in de rij staan om Wolters te kopen

Het aandeel Wolters Kluwer NV (WKL) was 0,5% hoger met een slotnotering van 121 euro.

Het aandeel verbrak hiermee het vorige record van 21 april en bereikte een nieuwe topnotering. Het aandeel is hiermee voor de zesde dag achter elkaar gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit, meent Investtech. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 116 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.

Ga niet in de rij staan om het aandeel nu te kopen. De koers/winst bedraagt bijna 29 en technisch staan de indicatoren veel te hoog.

