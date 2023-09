Niemand wil nog beleggen in China

Plus: generatieve AI zorgt voor enorme economische revolutie, geen extra Amerikaanse renteverhoging in 2023, het probleem met pensioenplanning, en meer.

Generatieve AI zorgt voor enorme economische revolutie

Het concept van kunstmatige intelligentie bestaat al bijna een eeuw, maar met generatieve AI is er een nieuw hoofdstuk opengeslagen. Het zal volgens Goldman Sachs enorme economische gevolgen hebben. “Elk bedrijf kan profiteren.” Hier is een uitgebreide blik in de toekomst.

U zoekt AI-winstmachines?

Alex Sirois van InvestorPlace zet, met ASML aan top, drie potentiële winstmachines op een rij.

Heineken definitief uit Rusland

Voor het symbolische bedrag van 1 euro heeft de bierbrouwer onder meer zeven brouwerijen in het land verkocht aan de Arnest Group. Dat is een grote Russische fabrikant van onder andere cosmetica en huishoudelijke artikelen. Het levert Heineken een verlies op…