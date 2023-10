Nielson na affaire met fan tijdens huwelijk: ‘Ik ben ook maar een mens’

Afgelopen december kwam via de juice-pers van Yvonne Coldeweijer naar buiten dat zanger Nielson geregeld de koffer indook met zijn fans, ondanks dat hij nog steeds samen was met jeugdliefde Hanna. De schuinsmarcherende artiest schijnt in de afgelopen jaren flink wat hotelkamers te hebben versleten. Hier kijkt hij nu op terug.

Fiasco

“Ik was best wel onder de indruk van wat er toen allemaal gebeurd is”, zegt hij terugkijkend op het hele fiasco. “Ik heb ook echt wel even gehad dat ik bijna niet naar buiten durfde. Maar wat hielp was dat ik op een gegeven moment helder voor ogen had wat het antwoord was op de vraag: wat vind je belangrijk? Voor mij was het antwoord heel simpel: ik wil gewoon mijn huwelijk redden.”

Nieuwe album

Liedjes op zijn nieuwe album gaan niet per se over wat er gebeurd is, want deze zijn voor die tijd geschreven. “Je hoort op dit album nog niet mijn reactie op wat er gebeurd is, maar je hoort wel de aanloop, als je goed…