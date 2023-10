Nicolette van Dam en Bas Smit nemen hun villa stevig onder handen! Zie foto’s

Nicolette van Dam en Bas Smit laten hun villa in Amsterdam Zuid verbouwen. En dat zal zeker wel wat mogen kosten. Zij kochten deze villa in 2011 voor een bedrag van 1,2 miljoen euro en uiteraard is hun optrekje fors in waarde toegenomen.

HYPOTHEKEN NICOLETTE VAN DAM EN B AS SMIT

Zo ontdekte bekendeburen dat het glamourkoppel recent twee hypotheken heeft afgesloten van in totaal bijna 3,7 miljoen euro. De eerste van 1.885.000 euro november vorig jaar en in februari van dit jaar een hypotheek van 1,8 miljoen euro.

ONDERPAND NICOLETTE VAN DAM EN BAS SMIT

En in beide gevallen is hun villa in Amsterdam het onderpand voor deze miljoenen die de bank ze heeft verstrekt. Natuurlijk hebben de twee geld genoeg. Bas is een zeer slimme zakenman en Nicolette runt de bekende brasserie van Dam.

En daarbij doet Nicolette ook regelmatig tv klussen en acteerwerk. Zij hebben er dus voor gekozen om hun villa te verbouwen en niet te gaan verhuizen naar een ander duur pand, zoals onlangs…