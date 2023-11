Nicolette Kluijver smokkelt bizarre lekkernij mee naar Expeditie Robinson-eiland (Video)

Presentatrice Nicolette Kluijver weet als geen ander hoe ze de deelnemers van Expeditie Robinson moet laten kwijlen. De blondine heeft een bizarre lekkernij mee gesmokkeld naar het eiland…

Het tv-programma Expeditie Robinson draait helemaal om de deelnemers die moeten overleven op een onbewoond eiland. De Bekende Nederlanders ervaren een keer even geen luxe slaapplekken en eten en drinken waar ze maar voor hoeven te bellen. Nee, dit keer krijgen ze niet alles wat hun hartje begeert. De deelnemers moeten het op een primitieve manier overleven en vooral ook nog kracht hebben om de proeven te voldoen. Eerst natuurlijk in groepen, maar later moeten de deelnemers het echt alleen kunnen. Het is dus geen wonder dat de deelnemers altijd helemaal wild worden als er bij een proef eten op het spel staat. Je kan altijd zien dat de expeditie leden niks liever willen dan winnen om even wat kracht bij te krijgen.

Nicolette Kluijver laat deelnemers kwijlen bij te winnen zoetigheid

Nu was er…