Nicolette Kluijver droomt weg bij haar eigen hete foto zonder kleding

Wist je dat Nicolette Kluijver ooit volledig ontkleed in een bekend magazine gestaan heeft? Hoewel het een tijd geleden is, denkt de blonde presentatrice er zelf nog regelmatig aan. Met deze foto frist ze je geheugen op!

Nicolette Kluijver geniet volop van eigen Lingeriefoto

Nicolette Kluijver houdt ervan om het vuurtje flink aan te wakkeren bij haar volgers. Op deze foto is Nicolette te zien in een pikant groen setje. Klein detail op deze foto is het magazine dat Nicolette aan het lezen is. Ze heeft niet zomaar een editie uit de kast gepakt, maar het gaat hier natuurlijk om haar eigen nummer! Terwijl ze dit blad aan het lezen is droomt de blondine heerlijk weg, denkend aan die inmiddels beroemde fotoshoot. De presentatrice weet dat ze een beetje stout bezig is: de caption onder de foto is ‘😏’. veel volgers vragen zich hierdoor af of ze met deze foto een nieuwe shoot aankondigt…

Volgers Nicolette Kluijver genieten van foto

De reacties onder deze post van Nicolette…