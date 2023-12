Nicolette Kluijver deelt video van geheim plekje op Expeditie Robinson-eiland

Zijn er rond het Expeditie Robinson-eiland plekken die écht off-limits zijn? Presentatrice Nicolette Kluijver laat je een zeer interessant geheim plekje zien…

Het is natuurlijk al jaren bekend dat de makers van Expeditie Robinson alles een beetje raadselachtig houden. Hoe komen Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers op de plekken om de proeven te leiden zonder nat te worden? Waar slapen de presentatoren? Wie bedenken de spellen en wie maakt deze soms bizar knappe en moeilijke spellen? Eindelijk is er een antwoord gekomen op één van deze vele vragen rondom de logistiek van Expeditie Robinson. Zo deelt Nicolette Kluijver via het Instagram account van Expeditie Robinson een wel hele bijzondere video.

Nicolette Kluijver deelt nooit eerder vertoonde plekje van Expeditie

Voor het eerst komt er namelijk een video naar buiten van de lokale bevolking die de spellen bedenken en maken van alle Expeditie proeven. Allereest gaat Nicolette langs een man die het spel in zijn handen heeft…