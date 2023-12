Nicol Kremers tatoeërt woordzoeker op haar lichaam

Nicol Kremers heeft weer met inkt gespeeld. De

vorige keer dat ze dat deed, eindigde ze met de namen van haar ouders en

grootmoe op haar voeten. Een gekke plaats, vonden haar fans destijds. “Alsof je

ze met de grond gelijk maakt.” Nu heeft Kremers haar fantasie losgelaten op een ander lichaamsdeel.

Woordzoeker

Nicol is een reislustig ding. Om de trauma’s van haar relatie met Gillis te verwerken, vloog ze eerder naar een resort in het Verre Oosten. Haar zomervakantie spendeerde ze in Spanje en ze schoot dit jaar pikante content vanuit Dubai. Maar tijdens zo’n trip is het echt niet alleen maar sangria tanken en bakken op het strand. Die meid wil geprikkeld worden op intellectueel niveau. Haar koffer zit daarom (vermoedelijk) volgestouwd met puzzelboeken.

De puzzelaars onder ons weten hoe dat gaat op airport: dan is je bagage wéér te zwaar en moet je wéér bijbetalen. Het Brabantse meesterbrein heeft hier een…