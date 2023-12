Nicol Kremers staat naakt in de PlayBoy en op het internet

Sinds Nicol Kremers en Peter Gillis uit elkaar zijn, moet de realityserie op een andere manier geld te verdienen.

Dat doet ze door naakt te staan in de Playboy.

Ook staat ze naakt op 18+-platform OnlyFans. In de teaser van ‘Eating With My Enemy’, vertelde ze aan Michella Kox dat ze hier maandelijks zo’n 150.000 euro mee verdient.

Even terug waar we gebleven waren: de 33-jarige Nicol heeft een fantastisch lijf.

Haar lichaam ziet er heerlijk uit.

© Instagram @kremersnicol

Superblij om in de PlayBoy te staan

Nicol Kremers, vertelde in een interview dat ze supertrots was om in de Playboy te staan.

Volgens de 33-jarige vrouw zien mensen haar eens van de andere kant.

Dat de ex van Peter Gillis van seks houdt, was al duidelijk. Ze heeft haar eigen sekswebshop ‘Bynicolleke‘.

Na de breuk met Gillis werkt Nicol vooral aan zichzelf.

Volgens haar is dit wel nodig na 4,5 jaar mishandeld te zijn.

Alles wat ze heeft…

Lees verder bij sterrenoptv.nl