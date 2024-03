Nicol Kremers probeert al haar volgers op te lichten met absurde ‘cursus’

Na haar relatiebreuk met Gillis wist Nicol Kremers een aardige naam op te bouwen als kledingloos model achter een betaalmuur. Naar eigen zeggen beurt ze tonnen per maand aan het verkopen van haar pruim, maar haar honger voor kapitaal is nog niet gestild. Nicolleke waagt zich nu op nieuw zakelijk grondgebied en wil ook haar volgers betrekken. “In de eerste twee dagen al 4000 euro verdiend!”

Online ondernemen

Nicol heeft een ware goudmijn aangeboord: ‘online ondernemen’. Naar eigen zeggen is ze in gesprek gegaan met ‘iemand die er verstand van heeft’ en hengelt ze sindsdien moeiteloos knaken binnen. Het zal vast die Brabantse gastvrijheid zijn, want Nicol wil nu een cursus verloten onder haar fans zodat ook zij schathemeltjerijk kunnen worden.

Wat bedoelt Kremers eigenlijk met ‘online ondernemen’? Valse paspoorten aanbieden op het dark web of haar oude tuinstel verpatsen op Marktplaats? Het blijft onduidelijk. Wel weet…