Nicol Kremers onthult wat ze verdient met OnlysFans

Nicol Kremers, kennen we allemaal als ex-vriendin van Peter Gillis.

De 33-jarige Nicol werd bekend door de SBS6-serie ‘Familie Gillis: Massa is Kassa’.

De relatie tussen Peter en Nicol kwam dit jaar ten einde.

De reden?

Volgens Nicol heeft Peter haar jarenlang mishandeld.

Dit nieuws werd eerder bevestigd door Jan Roos, Dennis Schouten en Yvonne Coldeweijer.

Zij ontvingen foto’s na de mishandeling.

Toen Nicol en Peter een relatie hadden, genoot Nicol van alle luxe.

Peter, kocht een dikke Mercedes voor haar, ook gingen ze wekelijks shoppen.

Sinds de relatie over is, moet Nicol haar eigen geld verdienen. Dat gaat een stuk beter dan verwacht.

Ze wordt multimiljonair door haar carrière op OnlyFans

In de teaser van ‘Eating With My Enemy’, het nieuwe programma van Discovery+, zien we Nicol Kremers en Michella Kox.

Michella Kox vraagt aan Nicol Kremers ‘’Wat verdien je per maand?’’, daar antwoordt…

Lees verder bij sterrenoptv.nl