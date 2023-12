Nicol Kremers keert terug op televisie en dít zijn de eerste beelden

Wie Nicol Kremers in full HD wil bewonderen,

hoeft niet langer zijn beurs te trekken. Het naaktmodel keert namelijk terug op

televisie. Nee, ze heeft geen nieuwe realityster aan de haak geslagen. Ze gaat

participeren aan tokkieshow ‘Eating with my Enemy’.

Voorheen zagen we Nicolleke natuurlijk als

de arm candy van Peter Gillis in Massa is Kassa. Na hun relatiebreuk werd onze ‘publieksfavoriet’ vervangen door een soortgelijk exemplaar: de zwartharige Wendy van

Hout. Sindsdien was Nicol enkel nog tegen betaling te bezichtingen

op het net. Maar gelukkig voor de liefhebber zonder poen

is er nu licht aan het eind van de tunnel: Kremers keert terug op de kijkkast!

Grootste vijand

Vanaf acht december zie je Nicol op Discovery+ in Eating With My Enemy. Dit programma is een gewaagdere variant van koploper ‘Eating with my Ex’, waarin platte televisiepersoonlijkheden de confrontatie aangingen met hun ex-geliefden.

…