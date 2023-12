Nicol Kremers gaat nu echt te ver en doet goddeloze dingen in een kerk

Nicol Kremers is alles behalve een heilige maagd Maria. Toch zit de meid in het huis van de heer voorbeeldig op haar knietjes. Het is echter een onduidelijke kwestie of er nog gebeden gaat worden.

Op intieme beelden op haar (welliswaar betaalde) fanpagina is te zien hoe Kremers in een biechthok kruipt. Hm, Nicolleke die om genade komt smeken… wat voor zondes draagt de Brabantse schone allemaal op haar kerfstok?

Justitie

Daar kan justitie wel meer over vertellen. Zij troffen Nicol eerder dit jaar beschonken aan achter het stuur. Hoogstwaarschijnlijk had ze ook wat chemische delicatessen achter de kiezen, maar omdat ze een bloedproef weigerde, kon dit niet verder onderzocht worden. Daar is de de heer vast niet over te spreken. Gelukkig is hij vergevingsgezind.

The hole of Nicole

