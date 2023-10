Nicol Kremers flink genaaid: moet 104K aan Peter Gillis betalen

Er is een flinke strijd gaande tussen realityster Peter Gillis en zijn ex-moppie Nicol Kremers. Het lijkt er nu op dat het 1-0 voor Petertje staat. Als we het Algemeen Dagblad mogen geloven gaat de vleespet voor 104 duizend euro beslag leggen op de rekeningen en spullen van het naaktmodel. Dit omdat het voormalig stel een vaststellingsovereenkomst zou hebben getekend, waar Nicolleke zich niet aan houdt.

Weigert te betalen

In deze overeenkomst staat onder andere dat Nicol zich niet mag uitspreken over haar relatie met Peter Gillis. Nu komt mevrouw zelfs op de proppen met een eigen boek waarin alle sappige details beschreven worden. Dat gaat natuurlijk flink tegen de afgesproken richtlijnen in. Ze weigert tot op heden te betalen, omdat het ondertekenen ‘onder dwang’ gegaan zou zijn.

Twintig interviews

Peter heeft de rechter in totaal twintig interviews en artikelen overhandigd waarin Nicolleke haar hart lucht over de gewelddadige relatie. Daarvan…