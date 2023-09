Nicol Kremers dreigt na aangifte tegen Peter Gillis met nieuwe gerechtelijke stappen

Nicol Kremers deed eerder deze maand aangifte tegen haar ex Peter Gillis. De voormalige realityster spreekt van minstens tien gevallen van mishandeling en bedreiging.

Nu overweegt Nicol Kremers nieuwe gerechtelijke stappen. Deze keer tegen Talpa en de producent van ‘Massa Is Kassa’. Ze wil alle afleveringen waarin zij te zien is offline hebben. Dat staat in een sommatie die haar advocaten namens haar management naar Talpa hebben verstuurd.

“In de brief staat onder andere dat Nicol nog steeds opduikt in beelden, zoals tijdens de aflevering van 20 juni”, schrijft juicekanaal Reality FBI. “Volgens het management wordt haar privacy geschonden, omdat zij geen toestemming heeft gegeven voor verdere uitzending.”

“Ze wordt neergezet als een probleem dat is opgelost, terwijl juist hij in die relatie jarenlang het probleem was”, klinkt het bij het management. “Volgt er geen gehoor, dan overwegen zij een verbod via de rechter en immateriële schade te verhalen op Talpa en de…