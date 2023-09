Nick Schilder wil niet reageren op geruchten over vreemdgaan

Volendam gaat vreemd

Naast Nick komen Jan Dulles en Jan Smit ook voorbij in de Juice Files. Beiden worden ook beschuldigd van vreemdgaan. Jan Dulles werd gisteren uitgemaakt voor megacheater door Yvonne. Dat terwijl de zanger gisteren in het geheim trouwde met Caroline Mol. Het heeft haar er niet van weerhouden om Jan het jawoord te geven. Opvallend aangezien Caroline volgens een spion eerder zou hebben gezegd dat Jan een vuile leugenaar is en dat ze er geen zin meer in heeft.

Ook Jan Smit zou volgens Yvonne vreemd zijn gegaan met meerdere vrouwen. Hij zei eerder al dat de zoen met Bridget Maasland nooit heeft plaatsgevonden, maar met de nieuwe inside infomatie die Yvonne ontvangt lijkt zij ervan overtuigd dat er meer aan de hand is tussen de twee.

Menig vreemdgaand-Volendam is dus door de juicekoningin aan de schandpaal genageld.

Geen woord over juicegeruchten

RTL Boulevard was de enige mediapartij die aanwezig was op de bruiloft van Jan Dulles. Er is geen woord gesproken over…