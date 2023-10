NFT’s zijn officieel verleden tijd

Tech CEO’s, bekendheden en tech bros waren het vorig jaar allemaal eens dat NFT’s de toekomst waren. Critici mochten dan zeuren over hoe je enkel een de rechten voor een linkje naar een bestand kocht, de hype liet zich niet stillen.

En er was grof geld mee gemoeid. De Bored Ape Yacht Club, een van de meest bekende reeks NFT’s, haalde 450 miljoen dollar op. Dat geld zou worden geïnvesteerd in een eigen metaverse. Waar zijn we nu, een jaar later? Is de droom die NFT’s heet gerealiseerd? Helaas is het antwoord: nee. Crypto analisten hebben achterhaald dat de waarde van het overgrote deel van de tokens tot nul is gereduceerd.

Van 2.8 miljard naar nagenoeg nul

De 450 miljoen van de Bored Apes is opmerkelijk, en zeker een van de grotere NFT-series. Toch waren de apen slechts het topje van de ijsberg. Een ijsberg van Crypto Punks, Mutant Apes, Cool Cats en andere tweeledige namen.

De hype leek vooral te drijven op de connectie die NFT’s hebben met Crypto. Voor…