Neymar schreeuwt het uit na zijn eerste goal voor Al-Hilal – Voetbal International

Neymar heeft in zijn vijfde wedstrijd voor Al-Hilal dan eindelijk zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club gemaakt. De duurste aankoop ooit van een Saoedische club droeg dinsdagavond bij aan de 0-3 overwinning op Nassaji Mazandaran uit Iran, in de groepsfase van de Aziatische Champions League.

Tegen Nassaji Mazandaran was het dan alsnog raak. Neymar schoot na een klein uur na de 0-2 tegen de touwen, nadat Aleksandar Mitrovic de score eerder had geopend. In blessuretijd gooide Nasser Al Dawsari de wedstrijd op slot met de 0-3.