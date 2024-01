Newmont Mining | Dalende koers ondanks stijgende goudprijs

Met Newmont Mining is niets aan de hand. Er is op korte termijn nu eenmaal geen een-op-eenrelatie tussen de evolutie van de goudprijs en de koersen van de gouddelvers. Dat heeft verschillende redenen.



Naast de goudprijs zijn namelijk ook de totale productiekosten fors gestegen. Dat maakt dat de marges per saldo niet veel stegen en soms zelfs daalden. Daarnaast is de goudmijnindustrie heel kapitaalintensief en het afgelopen jaar is ook de rente fors gestegen, net als de kapitaalkosten dus.

Goud probeerde de voorbije jaren herhaaldelijk om de topkoers van 2020 te doorbreken, maar het kwam nog geen enkele keer tot een overtuigende technische uitbraak (maandslot). Bovendien viel de goudprijs na elke mislukte poging telkens weer terug.

Deze factoren maken dat het sentiment ten aanzien…