Newgarden uit IndyCar-titelrace na crash op Gateway, Dixon wint

Het was een drukke zondag voor de IndyCar. Vanwege slecht weer werd de kwalificatie van de zaterdagmiddag naar de zondagochtend verplaatst. Daarin veroverde Scott McLaughlin de pole-position op de kleine oval van Gateway, nu bekend als World Wide Technology Raceway. Hier reden de coureurs met een zogenaamd short oval-pakket, maar nieuw voor zo’n ovalrace was het feit dat de coureurs zowel de primary- als de zachtere alternate-band – speciaal voor de oval – moesten gebruiken. McLaughlin moest die eerste startplek echter inleveren nadat Team Penske hem een nieuwe krachtbron had gekregen. Daardoor mocht Josef Newgarden het veld van 28 auto’s aanvoeren bij de start, gevolgd door Colton Herta en Pato O’Ward.

Heel lang duurde het niet voordat de eerste neutralisatie er was in de race die 260 ronden telde. Al in de eerste bocht tikte Ed Carpenter Benjamin Pedersen in de rondte, waarbij de bolide te beschadigd was geraakt om door te gaan. Na enkele ronden…