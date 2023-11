Newcastle wil Koopmeiners, maar Nederlander moet zeventig miljoen euro kosten

Newcastle United is geïnteresseerd in Atalanta Bergamo-middenvelder . De Oranje-international heeft zich volgens het Italiaanse Tuttosport in de kijker gespeeld bij de goed presterende club uit de Premier League. Mocht Newcastle United de middenvelder daadwerkelijk willen halen, zal de club diep in de buidel moeten tasten.

De interesse van The Magpies in Koopmeiners is ontstaan door het wegvallen van Sandro Tonali. Laatstgenoemde kwam afgelopen zomer voor een transfersom van ongeveer zeventig miljoen euro over van AC Milan, maar is onlangs geschorst wegens illegale gokpraktijken. Newcastle United moet het maar liefst tien maanden zonder de Italiaanse spelverdeler doen, waardoor de club naarstig op zoek is naar een vervanger. Daarvoor zou Koopmeiners in beeld zijn.



Mocht Newcastle United concreet worden voor de middenvelder van Atalanta, dan zal het een flink bedrag moeten betalen. De Italianen zijn namelijk niet van plan om Koopmeiners…