Newcastle overweegt juridische stappen tegen Milan na schorsing Tonali – Voetbal International

In Newcastle upon Tyne is de uitsluiting van Tonali hard aangekomen. Technisch directeur Dan Ashworth baalt als een stekker van het wegvallen van international, die zo’n zeventig miljoen euro kostte. De beleidsmaker kijkt ook naar zijn eigen rol in het proces en denkt dat Newcastle op de hoogte had moeten zijn van de gokverslaving van Tonali. ‘Ik kijk ook naar mezelf. Wat hadden we beter kunnen doen? Wat had ik zelf beter kunnen doen? En hadden we het kunnen of moeten weten.’