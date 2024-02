Netgear Orbi 970 WiFi 7 mesh-systeem nu beschikbaar voor pre-order

Het nieuwe topmodel mesh-systeem van Netgear is de Orbi 970. Deze is nu te bestellen als set van drie.

Het topmodel Orbi mesh-systeem van Netgear is altijd iets bijzonders. Kijkend naar de specificaties belooft ook de Orbi 970 met WiFi 7 dat te worden. Het prijskaartje is echter niet mals…

2024 wordt het jaar van WiFi 7, met een stortvloed aan nieuwe routers, mesh-systemen én smartphones en laptops met ondersteuning voor de nieuwe standaard. Netgear laat weten dat het topmodel Orbi 970 mesh-systeem nu beschikbaar is voor pre-order. De eigenschappen zijn indrukwekkender dan ooit, maar de vraagprijs is dat ook.

Netgear Orbi 970: sneller dan ooit

Dat WiFi 7 weer sneller zal worden dan WiFi 6 en WiFi 6E is niet zo verrassend. De sprong qua snelheid is wel bijzonder, want de eerste generatie WiFi 7 producten belooft snelheden ver boven de 10 gigabit per seconde. Door de lucht. De Orbi 970 claimt een maximale theoretische gecombineerde doorvoersnelheid…