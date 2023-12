Netgear Orbi 960 Quad-Band zorgt voor hoge snelheid, overal in huis

Met WiFi 6E en maar liefst vier radio’s aan boord is de Netgear Orbi 960 de best manier om overal in huis de hoogste internetsnelheid te behalen.

De Netgear Orbi 960 is een uitzonderlijk WiFi mesh-systeem. Dankzij een Quad-band backhaul biedt het onder alle omstandigheden de hoogste netwerksnelheid, overal in huis.

WiFi past onderhand uitstekend in het rijtje essentiĆ«le levensbehoeften. Naast een dak boven je hoofd, eten en drinken is een goede netwerkverbinding onontbeerlijk in het moderne leven. Of dat nu is voor internetbankieren op je smartphone of werken vanuit je thuiskantoor, een snelle, soepele verbinding zonder haperingen is net zo belangrijk als elektriciteit en stromend water. Helaas is zo’n verbinding niet vanzelfsprekend – tenzij je kiest voor een Orbi 960-systeem met Netgear Orbi 960 Quad-Band. Dit is het meest geavanceerde WiFi Mesh-systeem ter wereld. Met ondersteuning voor WiFi 6E en een unieke Quad-Band onderlinge verbinding zorgt dit…