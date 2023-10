Netflix verrast, koers schiet omhoog

Netflix heeft kwartaalresultaten geboekt die een impuls zijn voor de opgaande beweging van het aandeel.

De winst per aandeel kwam uit op 3,73 dollar tegen een raming van 3,49 dollar en 3,10 dollar een jaar geleden. De omzet van 8,5 miljard dollar is flink hoger dan de 7,9 miljard dollar vorig jaar. Verrassend is de groei van de abonnees. Dat zijn er nu 247,2 miljoen wereldwijd.

De prijs voor de reclamevrije abonnementen is verhoogd met 15% voor premium en 20% voor basis. Voor het vierde kwartaal wordt een winst per aandeel verwacht van 2,15 dollar.

Het aandeel sloot gisteren op 346,19 dollar maar schoot in de nabeurs ruim 10% omhoog. Hiermee lijkt een eerste aanval op de steun van 350 dollar te zijn afgeslagen.

