Netflix Medeoprichter Netflix Doneert $1,1 Miljard aan Silicon Valley Stichting

Leestijd: < 1 minuut

Medeoprichter en voorzitter Reed Hastings van streamingdienst Netflix heeft 1,1 miljard dollar in aandelen van dat bedrijf gedoneerd aan de liefdadigheidsinstelling Silicon Valley Community Foundation. Die stichting geeft geld voor bijvoorbeeld betaalbare woningen, hulp aan arme kinderen en steun bij natuurrampen.

In totaal doneerde de 63-jarige Hastings ongeveer 2 miljoen aandelen van Netflix aan de stichting. Hij heeft in het verleden al vaker geld gedoneerd aan goede doelen rond onderwijs. In 2020 gaven hij en zijn vrouw nog 120 miljoen dollar om universiteiten voor zwarte mensen te ondersteunen.

Hastings heeft ook de zogeheten ‘giving pledge’ ondertekend, waarbij rijke mensen beloven het grootste deel van hun fortuin weg te geven aan goede doelen.

De Silicon Valley Community Foundation werd in 2007 opgericht om geld in te zamelen uit de technologiesector. Silicon Valley in Californië staat bekend om zijn grote chip- en techbedrijven. In…