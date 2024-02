Netflix | De koning onder de streamers wordt een eliteaandeel

Het slimste wat Netflix de afgelopen jaren heeft gedaan is het verbieden van het delen van wachtwoorden. Het heeft iets weg van de drugswereld. Eerst mensen gratis laten genieten en als ze verslaafd zijn, dan mogen ze betalen.



Doordat je een abonnement nu niet meer kunt delen, trekt de groei sterk aan. In het tweede kwartaal van 2023 lag de jaar-op jaar-groei van nieuwe abonnees op 2,7%. In het derde kwartaal nam dit toe tot 7,8%, het afgelopen slotkwartaal tot 12,4% en de verwachting van het management van Netflix voor de komende drie maanden is 13,2%.

Inmiddels heeft Netflix 260 miljoen klanten en bij elk nieuw abonnement stijgt de marge. Het is immers spotgoedkoop om…