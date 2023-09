Netflix 10 jaar aanwezig in Nederland

Door een combinatie van slim handelen en goede timing wist Netflix vrijwel synoniem te worden met streaming zelf, om over spreekwoordelijk gebruik als ‘Netflix and chill’ maar te zwijgen. Niet voor niets in Netflix na introductie nog altijd de grootste speler op de Nederlandse streaming markt.

Netflix, cultuurfenomeen

Maar Netflix heeft meer veranderd in ons leven dan alleen ons taalgebruik. Termen zoals ‘bingen’ reflecteren ook de manieren waarop ons gedrag is veranderd. Vroeger moest je de gids erbij pakken om te weten wanneer je voor de buis moest gaan zitten. Dat is nu wel anders. Video on demand heeft de manier waarop wij media consumeren radicaal veranderd. In Nederland is Netflix daar hoofdzakelijk voor verantwoordelijk.

Waren tijdens het uitzenden van de laatste afleveringen van Seinfeld of Friends alle straten verlaten en zat iedereen gezamenlijk voor de buis om de volgende dag op werk nergens anders over te praten, daar zit men nu vaak in één…