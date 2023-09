Nestlé | Analisten maken chocolade van voedingsmiddelengigant

JPMorgan denkt dat door de dalende inflatie de voedingssector tot 2024 relatief goed gepositioneerd zal zijn. Binnen de sector vindt de analist Nestlé (koers 11 september: CHF 105,60) een van de topaandelen en het advies luidt dan ook ‘kopen’. JPMorgan prijst de defensieve kenmerken en sterke winstontwikkeling van het Zwitserse levensmiddelenconcern en hanteert een koersdoel van CHF130.



Baader Bank stelt dat de recente aankoop van een meerderheidsbelang in de Braziliaanse premium chocoladeproducent Grupo CRM goed bij Nestlé past. De deelname kan de voedingsmiddelenproducent in deze belangrijke groeimarkt ook een voorsprong geven op Mondelēz. Omdat niet bekend is gemaakt hoeveel Nestlé voor de deelname heeft betaald,…