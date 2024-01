Nerdminer De NerdMiner T Display S3

In de wereld van Bitcoin-mining zijn er twee hoofdtypen miners: solo-miners en pool-miners. Solo-miners werken alleen, terwijl pool-miners hun hashrate bundelen om de kans op het vinden van een blok te vergroten.

De NerdMiner T Display S3 is een open-source project, die speciaal is ontworpen voor solo-miners.

Het is een klein, compact apparaat dat gemakkelijk kan worden aangesloten op een USB-C-poort en koppel je vervolgens aan je Bitcoin Wallet adres. De NerdMiner T Display S3 gebruikt een loterijachtig systeem om Bitcoin te minen, waardoor het een unieke en spannende manier is om aan de slag te gaan met Bitcoin-mining. In theorie kun je dus een volledig blok minen, dus op het moment van schrijven is dat 6,25 Bitcoin x actuele koers. De kans dat je een volledig blok mined is klein, maar stel je voor dat je de gelukkige zou zijn.

Ben je enthousiast geworden? Koop de Nerdminer dan hier.

Je kunt voor de optie kiezen dat hij volledig is ge├»nstalleerd voor je, maar je kunt het ook…